На Порошенко подали в суд за обращение о предоставлении Томоса
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.
Согласно сообщению, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины.
"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций", - говорится в сообщении.
В частности, истец обратился в суд для установления отсутствия полномочий путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.
"Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание", - указано в сообщении.
- Напомним, президент Петр Порошенко пришел к соглашению с Вселенским патриархом Варфоломеем в отношении единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Порошенко в Раде назвал создание в Украине автокефальной церкви восстановлением исторической справедливости и вопросом национальной безопасности. Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по поводу создания автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика