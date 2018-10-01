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На Порошенко подали в суд за обращение о предоставлении Томоса


фото: church.ua
"Неправительственная организация верховенства права" подала иск в суд против президента Петра Порошенко за то, что он обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею для предоставления Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева.

Согласно сообщению, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к президенту Украины.

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций", - говорится в сообщении.

В частности, истец обратился в суд для установления отсутствия полномочий путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

"Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание", - указано в сообщении.

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