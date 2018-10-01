На Донетчине воры вырезали почти километр железнодорожных рельсов
Об этом в понедельник, 1 октября, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
Как отмечается, "бригада" воров вырезала рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику. Организатор преступления, который занимался сбытом похищенного, установлен.
"Задержанными оказались жители Камышина, Константиновки и Запорожской области в возрасте 33-43 лет. Один из них 6 лет находится в розыске по данным отделения Нацполиции в Запорожской области за уклонение от уплаты алиментов. Трактором управлял работник коммунального предприятия, используя рабочий транспорт для совершения преступления" , - говорится в сообщении.
За один раз подозреваемые разобрали более 300 м полотна. У злоумышленников изъято 28 фрагментов железнодорожных путей, каждый длиной 12 метров, а также оборудование для демонтажа: газовый резак и специальный ключ.
Кроме того, правоохранители установили, что бригаду нанял житель Константиновки, который в дальнейшем сбывал похищенные металлоизделия. Принимаются меры по его задержанию.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (Кража). Досудебное расследование продолжается. Размер причиненного "Укрзализныци" ущерба устанавливается.
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