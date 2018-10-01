На Донбассе российские боевики из гранатометов и пулеметов стреляли по Крымскому и Водяному

1 октября, 2018, 19:12

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районах Крымского, Песков, Новомихайловки и Водяного

Об этом в понедельник, 1 октября, сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении в Facebook.

При этом, как отмечается, вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, боевики не применили.

"На протяжении текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что потерь среди украинских военнослужащих нет.