МИД Венгрии назвал законным сокрытие украинцами второго гражданства

1 октября, 2018, 09:57

В МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства

Об этом заявил спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает пресс-служба венгерского дипломатического ведомства.

"Нет закона, запрещающего получение паспорта другой страны не является преступлением, если кто-то не сообщил о факте получения паспорта другой страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Менцер заявил, что его страна не будет отзывать консула из Берегово Закарпатской области, который выдавал украинцам венгерские паспорта и приказывал скрывать это от украинской власти.

"Венгрия не будет отзывать своего генерального консула или консула из Берегово с учетом этого случая, независимо от того, насколько настойчиво украинцы рекомендуют это сделать", - отметили в МИД Венгрии.