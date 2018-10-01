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МИД Венгрии назвал законным сокрытие украинцами второго гражданства

В МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства

Об этом заявил спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает пресс-служба венгерского дипломатического ведомства.

"Нет закона, запрещающего получение паспорта другой страны не является преступлением, если кто-то не сообщил о факте получения паспорта другой страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Менцер заявил, что его страна не будет отзывать консула из Берегово Закарпатской области, который выдавал украинцам венгерские паспорта и приказывал скрывать это от украинской власти.

"Венгрия не будет отзывать своего генерального консула или консула из Берегово с учетом этого случая, независимо от того, насколько настойчиво украинцы рекомендуют это сделать", - отметили в МИД Венгрии.

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