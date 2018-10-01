МИД Венгрии назвал законным сокрытие украинцами второго гражданства
1 октября, 2018, 09:57
В МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства
Об этом заявил спикер МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает пресс-служба венгерского дипломатического ведомства.
"Нет закона, запрещающего получение паспорта другой страны не является преступлением, если кто-то не сообщил о факте получения паспорта другой страны", - говорится в сообщении.
Кроме того, Менцер заявил, что его страна не будет отзывать консула из Берегово Закарпатской области, который выдавал украинцам венгерские паспорта и приказывал скрывать это от украинской власти.
"Венгрия не будет отзывать своего генерального консула или консула из Берегово с учетом этого случая, независимо от того, насколько настойчиво украинцы рекомендуют это сделать", - отметили в МИД Венгрии.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились по поводу венгерских паспортов в Закарпатье.
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