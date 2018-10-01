Меркель высказалась за создание Совбеза ЕС

1 октября, 2018, 12:23

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за создание Совета Безопасности Европейского Союза на ротационной основе

Об этом она заявила в баварском Оттобойрене, пишет DW.com.

Цель такого шага - укрепление дееспособности и формирования нового порядка в вопросах внешней политики, отметила она.

Внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем, считает Меркель. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России.

Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в рамках германо-французских межправительственных консультаций в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно.

Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом другие государства будут участвовать по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.