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LEGO для взрослых: что можно сложить из нового конструктора

Lego разработала конструкторы для взрослых, которые можно будет использовать для интерьера

Об этом пишет Wired.

Новый конструктор, который придумали для взрослых, гораздо более сложный, чем предыдущие детские комплекты.

Серия Forma - это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, подвижные части и декоративные элементы. В первой серии представят модели рыб, например, акул и карпов.

Модели состоят из 294 частей. Их можно сделать подвижными: фигуры будут имитировать повадки рыб. Конструктор собирается на специальной подставке, которую можно поставить на стол или полку. Их можно использовать в интерьере.

На их производство компания собирает деньги с помощью краудфандинга. Поставлять наборы будут с января 2019 года.

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