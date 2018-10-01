LEGO для взрослых: что можно сложить из нового конструктора
1 октября, 2018, 10:50
Lego разработала конструкторы для взрослых, которые можно будет использовать для интерьера
Об этом пишет Wired.
Новый конструктор, который придумали для взрослых, гораздо более сложный, чем предыдущие детские комплекты.
Серия Forma - это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, подвижные части и декоративные элементы. В первой серии представят модели рыб, например, акул и карпов.
Модели состоят из 294 частей. Их можно сделать подвижными: фигуры будут имитировать повадки рыб. Конструктор собирается на специальной подставке, которую можно поставить на стол или полку. Их можно использовать в интерьере.
На их производство компания собирает деньги с помощью краудфандинга. Поставлять наборы будут с января 2019 года.
- Напомним, компания LEGO выпустила первый конструктор ботанической серии, детали которого изготовили из сахарного тростника.
- Учитель из Огайо придумал, как с помощью конструктора Lego построить модель ракеты SpaceX с впечатляющим уровнем детализации.
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