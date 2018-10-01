LEGO для взрослых: что можно сложить из нового конструктора

1 октября, 2018, 10:50

Lego разработала конструкторы для взрослых, которые можно будет использовать для интерьера

Об этом пишет Wired.

Новый конструктор, который придумали для взрослых, гораздо более сложный, чем предыдущие детские комплекты.

Серия Forma - это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, подвижные части и декоративные элементы. В первой серии представят модели рыб, например, акул и карпов.

Модели состоят из 294 частей. Их можно сделать подвижными: фигуры будут имитировать повадки рыб. Конструктор собирается на специальной подставке, которую можно поставить на стол или полку. Их можно использовать в интерьере.

На их производство компания собирает деньги с помощью краудфандинга. Поставлять наборы будут с января 2019 года.