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Киев отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула из Берегового

Если Будапешт не отзовет консула из Берегового, Киев сам прекратит его деятельность в Украине

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Береговом в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских отношениях и законодательства Украины.

Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", - сказала Беца

 

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