Киев отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула из Берегового
1 октября, 2018, 17:23
Если Будапешт не отзовет консула из Берегового, Киев сам прекратит его деятельность в Украине
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.
"Украинская позиция всегда была последовательной и четкой. Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Береговом в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских отношениях и законодательства Украины.
Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в Украине", - сказала Беца
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов в Закарпатье.
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