Крысин остался в люкс-камере Лукьяновского СИЗО: опять "внезапно" заболел

1 октября, 2018, 15:13

Главарь "титушок" Юрий Крысин, который подозревается в убийстве журналиста Веремия во время Майдана, остался в Лукьяновском СИЗО, заявив о "проблемах со здоровьем"

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Наталия Двали.

Она напомнила, что еще в минувшую пятницу, 28 сентября, бригадира "титушек" Крысина должны были отправить в Торецкую исправительную колонию №2 в Донецкой области - отбывать наказание по делу об убийстве журналиста Веремия.

"Но накануне в четверг у Юрия Валерьевича "внезапно" подскочила температура, его сняли с наряда и оставили в люкс-камере Лукьяновского СИЗО", - подчеркнула Двали.

Как пояснила прокурор Управления спецрасследований Юлия Малашич, главарь "титушок" был снят с этапа якобы из-за высокой температуры.

Впрочем, согласно закону, в случае плохого самочувствия осужденный не снимается с этапа, а должен ехать в сопровождении медицинского работника.

Напомним, Крысин в феврале 2018 года скрывался в клинике сердца Тодурова. Он находился в детском отделении врожденных пороков сердца. Активисты, которые пришли "навестить" Крысина, облили его зеленкой.