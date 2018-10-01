Крысин остался в люкс-камере Лукьяновского СИЗО: опять "внезапно" заболел
Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Наталия Двали.
Она напомнила, что еще в минувшую пятницу, 28 сентября, бригадира "титушек" Крысина должны были отправить в Торецкую исправительную колонию №2 в Донецкой области - отбывать наказание по делу об убийстве журналиста Веремия.
"Но накануне в четверг у Юрия Валерьевича "внезапно" подскочила температура, его сняли с наряда и оставили в люкс-камере Лукьяновского СИЗО", - подчеркнула Двали.
Как пояснила прокурор Управления спецрасследований Юлия Малашич, главарь "титушок" был снят с этапа якобы из-за высокой температуры.
Впрочем, согласно закону, в случае плохого самочувствия осужденный не снимается с этапа, а должен ехать в сопровождении медицинского работника.
Напомним, Крысин в феврале 2018 года скрывался в клинике сердца Тодурова. Он находился в детском отделении врожденных пороков сердца. Активисты, которые пришли "навестить" Крысина, облили его зеленкой.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
- 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против главаря "титушок" Юрия Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.
- 13 июня Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу относительно приговора суда первой инстанции по делу убийства Веремия и приговорил Крысина к 5 годам заключения.
- Позже, 26 июля, Дарницкий райсуд Киева удовлетворил требование адвоката главаря "титушок" Юрия Крысина об отводе от дела судьи Любовь Леонтюк, которая ранее арестовала подсудимого.
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