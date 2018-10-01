Крымское издание заставили изъять тираж газеты, где говорилось о доме пропагандиста Киселева
Об этом в комментарии российскому изданию рассказал автор удаленного материала Владимир Мазурин, сообщает "Медуза".
Статью также опубликовали и на сайте газеты, и в ее печатной версии. Впрочем, через два часа после публикации, материал на сайте заменили рекламным блоком.
"Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет", - подчеркнул Мазурин.
При этом он сказал, кто именно заставил редактора изъять тираж. Впрочем копию материала все же разместили на телеграмм-канале "Крымский канал".
В публикации говорится, что в 2015-2016 годах Мазурин руководил проектом реконструкции коттеджа, стоимость которого была почти 200 миллионов рублей. Дом был построен на холме, и во время реконструкции выяснилось, что его фундамент залит с нарушениями.
По мнению Мазурина, из-за этого коттедж мог рухнуть, уничтожив дома, построенные ниже. Но хозяин коттеджа, по его словам, отказался полноценно укрепить конструкции. Имя владельца дома в статье не названо.
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