Крымское издание заставили изъять тираж газеты, где говорилось о доме пропагандиста Киселева

1 октября, 2018, 13:48

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24", где была опубликована статья о доме гендиректора Russia Today Дмитрия Киселева в Коктебеле

Об этом в комментарии российскому изданию рассказал автор удаленного материала Владимир Мазурин, сообщает "Медуза".

Статью также опубликовали и на сайте газеты, и в ее печатной версии. Впрочем, через два часа после публикации, материал на сайте заменили рекламным блоком.

"Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет", - подчеркнул Мазурин.

При этом он сказал, кто именно заставил редактора изъять тираж. Впрочем копию материала все же разместили на телеграмм-канале "Крымский канал".

В публикации говорится, что в 2015-2016 годах Мазурин руководил проектом реконструкции коттеджа, стоимость которого была почти 200 миллионов рублей. Дом был построен на холме, и во время реконструкции выяснилось, что его фундамент залит с нарушениями.

По мнению Мазурина, из-за этого коттедж мог рухнуть, уничтожив дома, построенные ниже. Но хозяин коттеджа, по его словам, отказался полноценно укрепить конструкции. Имя владельца дома в статье не названо.