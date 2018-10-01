Княжицкий: принятие закона о языке - наш профессиональный и гражданский долг

1 октября, 2018, 15:40

В четверг, 4 октября, на рассмотрение Верховной Рады Украины будут вынесены четыре законодательные инициативы относительно урегулирования языкового вопроса

Об этом в понедельник, 1 октября, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий во время согласительного совета в парламенте, передает Еспресо.TV.

"Мы приняли действительно историческое решение - вынести на голосование в четверг в первом чтении законопроекты о языке. Это крайне важно, и я благодарен руководителям демократических фракций и главе парламента за это решение", - сказал народный депутат.

Наибольший резонанс в обществе, дискуссии и часто необоснованную критику вызвал законопроект № 5670-д, авторами которого являются более 70 народных депутатов-представителей разных политических сил.

В среду, 3 октября на заседании Комитета по вопросам культуры и духовности будут рассматриваться уточнения к законопроекту, которые в случае его принятия в четверг на сессионном заседании будут озвучены главой профильного комитета Николаем Княжицким под стенограмму.

"Меня удивляет позиция оппонентов, которые выступают против законопроекта и тем самым запрещают украинскому народу иметь закон о собственном языке. Пусть возмущаются оппоненты, почему в России есть закон о русском языке, почему в Польше - о польском. На сегодня у нас существует правовой вакуум в этом вопросе и это надо решать", - отметил Николай Княжицкий.