Хацкевич раскритиковал судейство в матче, который "Динамо" доигрывало вдевятером

1 октября, 2018, 11:05

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал судей, которые в игре с "Арсеналом" удалили двух футболистов его команды

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Хацкевича, судья не засчитал чистый гол Цыганкова и должен был назначать пенальти в ворота "Арсенала".

"При счете 0:0 Цыганков забил чистый мяч – никакого положения вне игры не было. Когда Морозюк простреливал – рука не была в естественном положении. Мяч летел в штрафную. Мы привыкли спрашивать с футболистов, но судьи за что отвечают", - сказал Хацкевич.

По мнению тренера, до двух удалений у "Динамо" было полное преимущество, а устоять в меньшинстве команде помогли болельщики.

"До двух удалений у нас было полное преимущество, надо было реализовывать моменты. Хочу поблагодарить болельщиков, они нам очень помогли, особенно когда мы играли в меньшинстве и нам было очень тяжело", - сказал Хацкевич.

"Динамо" доигрывало матч чемпионата Украины против "Арсенала" вдевятером, из-за удаления Георгия Бущана и Артема Шабанова. Красную карточку за споры с арбитром также получил Александр Хацкевич.

Несмотря на удаление, "Динамо" удержало победу 1:0, которую принес гол новичка команды Микеля Дуэлунда.