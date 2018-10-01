Хацкевич раскритиковал судейство в матче, который "Динамо" доигрывало вдевятером
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Хацкевича, судья не засчитал чистый гол Цыганкова и должен был назначать пенальти в ворота "Арсенала".
"При счете 0:0 Цыганков забил чистый мяч – никакого положения вне игры не было. Когда Морозюк простреливал – рука не была в естественном положении. Мяч летел в штрафную. Мы привыкли спрашивать с футболистов, но судьи за что отвечают", - сказал Хацкевич.
По мнению тренера, до двух удалений у "Динамо" было полное преимущество, а устоять в меньшинстве команде помогли болельщики.
"До двух удалений у нас было полное преимущество, надо было реализовывать моменты. Хочу поблагодарить болельщиков, они нам очень помогли, особенно когда мы играли в меньшинстве и нам было очень тяжело", - сказал Хацкевич.
"Динамо" доигрывало матч чемпионата Украины против "Арсенала" вдевятером, из-за удаления Георгия Бущана и Артема Шабанова. Красную карточку за споры с арбитром также получил Александр Хацкевич.
Несмотря на удаление, "Динамо" удержало победу 1:0, которую принес гол новичка команды Микеля Дуэлунда.
- В матче против "Арсенала" с "Динамо" впервые после травмы сыграл форвард Артем Беседин.
- В 9-м туре чемпионата Украины "Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию.
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28 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в соперники "Динамо" достался "Минай" из Ужгорода.
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