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Канада, США и Мексика заключили новое соглашение о торговле


фото: REUTERS
Канада согласилась присоединиться к Соединенным Штатам и Мексике в торговом договоре, который заменит Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA)

Об этом заявили 30 сентября вечером торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает USA Today.

"Канада и Соединенные Штаты Америки вместе с Мексикой договорились о новом, модернизированном соглашении ХХI века: Соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой-Канадой (USMCA)", - отмечается в совместном заявлении.

Согласно сообщению, это даст рабочим, фермерам и предприятиям соглашение высоких стандартов. Благодаря новому договору, появятся больше свободных рынков, более справедливая торговля и экономический рост в регионе.

"Это укрепит средний класс и создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти половины миллиарда людей, которые называют Северную Америку своим домом", - отметили Лайфайзер и Фриленд.

 

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