Канада, США и Мексика заключили новое соглашение о торговле
Об этом заявили 30 сентября вечером торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает USA Today.
"Канада и Соединенные Штаты Америки вместе с Мексикой договорились о новом, модернизированном соглашении ХХI века: Соглашение между Соединенными Штатами и Мексикой-Канадой (USMCA)", - отмечается в совместном заявлении.
Согласно сообщению, это даст рабочим, фермерам и предприятиям соглашение высоких стандартов. Благодаря новому договору, появятся больше свободных рынков, более справедливая торговля и экономический рост в регионе.
"Это укрепит средний класс и создаст хорошие, хорошо оплачиваемые рабочие места и новые возможности для почти половины миллиарда людей, которые называют Северную Америку своим домом", - отметили Лайфайзер и Фриленд.
- Ранее сообщалось, Соединенные Штаты и Мексика договорились кардинально изменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).
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