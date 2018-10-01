Каким будет будущее Украины в высокотехнологичном мире. Событие

1 октября, 2018, 17:05

Экономисты с мировым именем, известные бизнесмены, инвесторы и визионеры соберутся в Киеве 18-19 октября 2018 года на одно из главных бизнес-событий Украины — Киевский международный экономический форум (КМЭФ)

Ключевой темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому повышенное внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы относительно того, как искусственный интеллект, роботизация, блокчейн и другие технологии повлияют на бизнес и общество. Тема хай-тек-проектов также будет находиться в центре внимания форума — ей будет посвящена выставочная зона площадью более =1000 кв. м.

Кроме того, участников КМЭФ ждут дискуссии о развитии экономики, промышленности, финансовой системы и образования, вызовы Четвертой промышленной революции, фэйр-плей на глобальных рынках, развитие экспорта от сырья к продуктам с добавленной стоимостью, стратегии инклюзивного роста, будущее агробизнеса и тому подобное.

Среди спикеров форума — представители крупных финансовых организаций (вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак, управляющий директор группы Rothschild в странах СНГ Джованни Сальветти и другие), ученые (Лорен Грэхэм из Массачусетского технологического института, Год Расмуссен из Калифорнийского университета, главный исполнительный директор и глава совета Консорциума мировых университетов Гарри Джейкобс и др), посол и глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, топ-менеджеры международных и украинских компаний, руководители венчурных фондов, известные реформаторы, представители украинской власти.

"Стратегия форума — собрать вместе в рамках одной коммуникационной платформы лидеров бизнеса, власти, общества и международного экспертного сообщества, чтобы определить наиболее эффективный путь развития Украины и вызовы на этом пути. И такой подход успешно работает — КМЭФ доказывает это уже пятый год подряд", — комментирует Юрий Пивоваров, глава оргкомитета Киевского международного экономического форума.

История КМЭФ

На первом КМЭФ, который состоялся в 2014 году, были очерчены контуры структурных реформ, необходимых нашей стране для экономического прорыва. Во время КМЭФ-2015 эксперты определили самые действенные инструменты для этого прорыва. Главным выводом стал совет Украине не отдавать экономику на откуп свободного рынка, а целенаправленно управлять ею с помощью треугольника "власть — бизнес — общество". Форум 2016 года был посвящен стратегическим вопросом: как привлечь в страну инвестиции и как Украине стать частью глобального процесса Четвертой промышленной революции.

Для участия в четвертом форуме, который в октябре 2017-го собрал 113 спикеров из 30 стран мира, более 1200 гостей и 210 представителей СМИ, в Киев приехали многочисленные делегации потенциальных инвесторов, которые ознакомились с бизнес-возможностями Украины. Таким образом, Киевский международный экономический форум работает над улучшением репутации страны в мире, а многие предприниматели находят во время его работы партнеров, клиентов и новые контакты для развития бизнеса.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.

Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирован на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание "дорожной карты" развития и содействия конвертации идей в реальные действия. www.forumkyiv.org