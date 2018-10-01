Как Россия в оккупированном Крыму подавляет мирные собрания. Инфографика

1 октября, 2018, 09:30

За время оккупации Крыма российские власти притащила 353 участника мирных собраний к административной ответственности, еще 12 активистов - к уголовной

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Из уголовных производств по "делу 26 февраля" вынесли 8 приговоров (по "делу 26 февраля" вынесено 8 приговоров: 1 приговор - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима в отношении Ахтема Чийгоза, которого после приговора освободили в результате политических переговоров, 7 приговоров - лишение свободы условно), по "делу 3 мая" - 4 предложения (3 приговора - лишение свободы условно, 1 приговор - штраф 40 тыс. руб.).

Крымские "судьи" также утвердили 367 постановлений об административной ответственности, из которых 334 - постановления о штрафах на общую сумму 3,94 млн руб..

К участникам мирных собраний также применяли административные аресты (зафиксировано минимум 22 таких постановления) и общественные работы (11 постановлений).

Правозащитники также назвали "судей", которые больше всего нарушают права людей на мирные собрания в оккупированном Крыму.

"Верховный суд" Крыма:

28 решений - Екатерина Тимошенко (гражданка Украины);

33 решения - Владимир Агин (гражданин России).

"Судьи" региональных судов:

22 постановления - Ирина Шевченко (гражданка Украины);

21 постановление - Сергей Проскурня (гражданин Украины);

16 постановлений - Герман Атаманюк (гражданин Украины). Он же вынес решение о самом крупном размере штрафа – 150 тыс. руб.

Наибольшее количество приговоров по административным арестам:

4 приговора по 5 суток каждый - Ирина Кагитина (гражданка Украины, "Киевский районный суд").

"Судьи"-рекордсмены по приговорам в уголовных делах:

5 приговоров по "делу 26 февраля" - Сергей Деменок (гражданин. Украины, "Центральный районный суд" Симферополя);

3 приговора - Лариса Лихачева (гражданка Украины, "Армянский городской суд").

"Судья"-рекордсмен по максимальному сроку лишения свободы:

Виктор Зиньков (гражданин Украины, "Верховный суд" Крыма) - 8 лет лишения свободы в отношении Ахтема Чийгоза в рамках "дела 26 февраля".

Правозащитники напомнили, что преследованиями людей за участие в мирных собраниях российские окупационные власти нарушают ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу выражения мнения и мирных собраний.