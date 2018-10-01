Как Россия в оккупированном Крыму подавляет мирные собрания. Инфографика
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Из уголовных производств по "делу 26 февраля" вынесли 8 приговоров (по "делу 26 февраля" вынесено 8 приговоров: 1 приговор - 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима в отношении Ахтема Чийгоза, которого после приговора освободили в результате политических переговоров, 7 приговоров - лишение свободы условно), по "делу 3 мая" - 4 предложения (3 приговора - лишение свободы условно, 1 приговор - штраф 40 тыс. руб.).
Крымские "судьи" также утвердили 367 постановлений об административной ответственности, из которых 334 - постановления о штрафах на общую сумму 3,94 млн руб..
К участникам мирных собраний также применяли административные аресты (зафиксировано минимум 22 таких постановления) и общественные работы (11 постановлений).
Правозащитники также назвали "судей", которые больше всего нарушают права людей на мирные собрания в оккупированном Крыму.
"Верховный суд" Крыма:
28 решений - Екатерина Тимошенко (гражданка Украины);
33 решения - Владимир Агин (гражданин России).
"Судьи" региональных судов:
22 постановления - Ирина Шевченко (гражданка Украины);
21 постановление - Сергей Проскурня (гражданин Украины);
16 постановлений - Герман Атаманюк (гражданин Украины). Он же вынес решение о самом крупном размере штрафа – 150 тыс. руб.
Наибольшее количество приговоров по административным арестам:
4 приговора по 5 суток каждый - Ирина Кагитина (гражданка Украины, "Киевский районный суд").
"Судьи"-рекордсмены по приговорам в уголовных делах:
5 приговоров по "делу 26 февраля" - Сергей Деменок (гражданин. Украины, "Центральный районный суд" Симферополя);
3 приговора - Лариса Лихачева (гражданка Украины, "Армянский городской суд").
"Судья"-рекордсмен по максимальному сроку лишения свободы:
Виктор Зиньков (гражданин Украины, "Верховный суд" Крыма) - 8 лет лишения свободы в отношении Ахтема Чийгоза в рамках "дела 26 февраля".
Правозащитники напомнили, что преследованиями людей за участие в мирных собраниях российские окупационные власти нарушают ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующие свободу выражения мнения и мирных собраний.
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