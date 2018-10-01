Гвардиола оценил игру украинского футболиста Зинченко

1 октября, 2018, 12:07

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола доволен игрой украинца Александра Зинченко в чемпионате Англии

Об этом сообщает ESPN.

По словам Гвардиолы, он хорошо сыграл в матче против "Брайтона", поэтому заслуживает того, чтобы снова выйти на поле.

"Не стоит забывать о Зинченко, который очень помог нам в прошлом сезоне. Все игроки знают, что они - часть команды. Кто-то, возможно, не ожидал увидеть Зинченко в прошлой игре с "Брайтоном", но он сыграл хорошо, поэтому заслужил право выйти на поле снова", сказал Гвардиола.

Зинченко в матче против "Брайтона" был одним из лучших на поле и помог "Манчестер Сити" победить со счетом 2:0.