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Глава МИД Британии сравнил ЕС с СССР: клуб становится тюрьмой

ЕС превращается в "тюрьму" и уподобляется СССР, который не давал государствам-членам союза выходить из него

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя позицию Евросоюза по поводу соглашения Brexit, пишет The Independent.

Глава британского МИД отметил, что лидеры ЕС "отвернулись от идеалов европейской мечты".

"ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть. Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет только расти, и мы не будем единственным узником, который захочет сбежать из плена", - рассказал он.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем по поводу условий выхода все еще продолжаются.

  • Ранее глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что предложенный премьером Великобритании Терезой Мэй так называемый "план Чекерс" о будущих взаимоотношениях с ЕС не сработает.
  • После этого премьер Британии Тереза Мэй заявила, что переговоры между ЕС и Британией по поводу Brexit зашли в тупик.
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