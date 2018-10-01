Генсек НАТО приветствовал результаты референдума в Македонии
Об этом он написал в Twitter.
"Я приветствую голоса "да" на референдуме в Македонии. Я призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно воспользоваться этой исторической возможностью", - написал Столтенберг.
По его словам, "двери в НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены".
На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны Республика Северная Македония. Однако явка на референдуме была очень низкая – около 37%.
Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.
Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.
Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".
В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето в отношении интеграции Македонии в НАТО и ЕС.
Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.
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