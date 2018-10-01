Генсек НАТО приветствовал результаты референдума в Македонии

1 октября, 2018, 14:14

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Македонию с референдумом об изменении названия страны, который состоялся в воскресенье

Об этом он написал в Twitter.

"Я приветствую голоса "да" на референдуме в Македонии. Я призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно воспользоваться этой исторической возможностью", - написал Столтенберг.

По его словам, "двери в НАТО открыты, но все национальные процедуры должны быть завершены".

На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны Республика Северная Македония. Однако явка на референдуме была очень низкая – около 37%.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.

Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето в отношении интеграции Македонии в НАТО и ЕС.

Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.