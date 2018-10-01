Физики подтвердили существование двух частиц и обнаружили следы присутствия третьей

1 октября, 2018, 18:11

В результате экспериментов на Большом адронном коллайдере ученые подтвердили два новых типа частиц и увидели признаки присутствия третьей

Как пишет Science Alert, исследование проводила международная группа физиков из Европейской организации ядерных исследований (CERN).

Обнаруженные частицы - барионы, были предусмотрены стандартной кварковой моделью, однако понаблюдать за ними ученым до сих пор не удавалось.

Справка:

Барионы (от греч. Βαρύς - тяжелый) - семейство элементарных частиц: сильно взаимодействующие фермионы, состоящие из трех кварков. В 2015 году было также доказано существование аналогичных частиц из 5 кварков, названных пентакварками. К основным барионам относятся (по мере роста массы): протон, нейтрон, лямбда-барион, сигма-гиперон, кси-гиперон, омега-гиперон.

"Новички" получили название Σb (6097) + Σb (6097). Третья доля, признаки которой обнаружили физики, вероятно, состоит из четырех кварков, два из которых - так называемые "волшебные".

"Будущие исследования этих новых частиц позволят пролить свет на силу, которая бы связала вместе субатомные частицы - кварки. Открытие двух новых частиц и вероятное открытие третьей представляют собой еще один шаг в понимании физиками сильного ядерного взаимодействия - одной из четырех фундаментальных сил в природе", - пишут ученые.