Физики подтвердили существование двух частиц и обнаружили следы присутствия третьей
Как пишет Science Alert, исследование проводила международная группа физиков из Европейской организации ядерных исследований (CERN).
Обнаруженные частицы - барионы, были предусмотрены стандартной кварковой моделью, однако понаблюдать за ними ученым до сих пор не удавалось.
Справка:
Барионы (от греч. Βαρύς - тяжелый) - семейство элементарных частиц: сильно взаимодействующие фермионы, состоящие из трех кварков. В 2015 году было также доказано существование аналогичных частиц из 5 кварков, названных пентакварками. К основным барионам относятся (по мере роста массы): протон, нейтрон, лямбда-барион, сигма-гиперон, кси-гиперон, омега-гиперон.
"Новички" получили название Σb (6097) + Σb (6097). Третья доля, признаки которой обнаружили физики, вероятно, состоит из четырех кварков, два из которых - так называемые "волшебные".
"Будущие исследования этих новых частиц позволят пролить свет на силу, которая бы связала вместе субатомные частицы - кварки. Открытие двух новых частиц и вероятное открытие третьей представляют собой еще один шаг в понимании физиками сильного ядерного взаимодействия - одной из четырех фундаментальных сил в природе", - пишут ученые.
- Немецкие физики предложили новую теорию темной материи. Она, по предположению ученых, должна составлять 23% Вселенной, но и до сих пор не обнаружена. Специалисты Университета им. Гутенберга в Майнце предложили новую теорию, согласно которой частицы темной материи на самом деле гораздо легче, чем предполагалось ранее.
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