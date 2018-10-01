ФФУ отстранила от работы 11 арбитров из-за подозрения в договорных матчах

1 октября, 2018, 19:32

Обнародован список отстраненных арбитров, в отношении которых продолжается расследование участия в матчах с договорными результатами

Об этом сообщает официальный сайт комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Комитет арбитров получил письмо от Национальной полиции Украины, в котором есть перечень судей и наблюдателей, по которым правоохранители продолжают расследование в причастности к договорным матчам.

В частности, в список арбитров и их ассистентов, по которым продолжается расследование (и которые отстраненными от работы), попали: Арановский В.А. (г. Киев); Павлюк А.А. (г. Киев); Миланич В.А. (Николаевская обл.) Вишневский Ю.И. (Киевская обл.) Маляр В.Ю. (Хмельницкая обл.) Петренко Е.В. (Одесская обл.) Каленов А.А. (Львовская обл.) Курцеба Е.М. (Одесская обл.) Почепецкий П.П. (Днепропетровская обл.) Старча С.В. (г. Киев); Даньковский С.В. (г. Киев).

Также добавлено перечень рефери, которых допустят в арбитраж: Шандор А.А. (Львовская обл.) Сахно А.С. (Киевская обл.) Деревинский А.А. (г. Киев); Соловьян А.Н. (г. Киев); Песоцкий Я.С. (Сумская обл.) Сердюк Д.А. (Полтавская обл.) Дорошенко В.А. (Житомирская обл.) Соботюк Р.С. (Житомирская обл.) Кузьменко М.И. (г. Киев); Притула А.Г. (Львовская обл.) Ковальчук Ю.А. (Львовская обл.) Садовый А.В. (Полтавская обл.) Панасюк Т.В. (Житомирская обл.) Дяденко В.Г. (Кировоградская обл.) Лемех Я.Л. (Львовская обл.) Скорейко Ю.М. (Черновицкая обл.) Головко В.В. (Днепропетровская обл) Боклажко С.И. (г. Киев).

Кроме того, Комитет арбитров ФФУ сообщил, что получен также новый перечень официальных лиц (всего 25 человек), в отношении которых были начаты следственные действия и вызываемые на допрос.