ЕС призвал уважать результаты референдума в Македонии

1 октября, 2018, 11:39

Европейский Союз призывает все стороны уважать результаты референдума в Македонии об изменении названия страны и призывает политические партии реализовать волю македонцев

Об этом написал в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Ган.

"Я поздравляю тех граждан, которые голосовали на сегодняшнем консультативном референдуме и использовали свои демократические свободы. С очень значительным голосованием "за" есть широкая поддержка соглашения Преспа (об изменении названия страны, - ред.) и евроатлантического пути", - написал Ган.

"Теперь я ожидаю, что все политические лидеры будут уважать это решение и реализуют его с высшей степенью ответственности и единства вопреки всем линиям партий в интересах страны", - добавил он.

I now expect all political leaders to respect this decision and take it forward with utmost responsibility and unity across party lines, in the interest of the country. 2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 30 сентября 2018 г.

На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны Республика Северная Македония. Однако явка на референдуме была очень низкая – около 37%.

Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.

Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.

Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по поводу интеграции Македонии в НАТО и ЕС.

Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.