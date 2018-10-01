ЕС призвал уважать результаты референдума в Македонии
Об этом написал в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Ган.
"Я поздравляю тех граждан, которые голосовали на сегодняшнем консультативном референдуме и использовали свои демократические свободы. С очень значительным голосованием "за" есть широкая поддержка соглашения Преспа (об изменении названия страны, - ред.) и евроатлантического пути", - написал Ган.
"Теперь я ожидаю, что все политические лидеры будут уважать это решение и реализуют его с высшей степенью ответственности и единства вопреки всем линиям партий в интересах страны", - добавил он.
I now expect all political leaders to respect this decision and take it forward with utmost responsibility and unity across party lines, in the interest of the country. 2/2— Johannes Hahn (@JHahnEU) 30 сентября 2018 г.
На референдуме в Македонии более 90% граждан, пришедших на участки, поддержали изменение названия страны Республика Северная Македония. Однако явка на референдуме была очень низкая – около 37%.
Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов избирателей.
Референдум имеет консультативный характер, и окончательное решение о переименовании Македонии будет приниматься в парламенте страны.
Напомним, на голосование был вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".
В рамках подписанного соглашения с Грецией Македония согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония, в то время как Греция согласилась снять свое давнее вето по поводу интеграции Македонии в НАТО и ЕС.
Греков не устраивает название Республика Македония, поскольку она соответствует названию греческой области Македония.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика