Дожди и потепление: синоптик рассказала о погоде на этой неделе

1 октября, 2018, 10:21

В начале недели в Украине пройдут дожди, но ближе к выходным температура воздуха начнет повышаться

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что вероятность заморозков в Украине уменьшится, но зато станет более облачно. Завтра и в среду в стране пройдут дожди различной интенсивности, но ближе к концу недели температура воздуха повысится.

"По предварительным прогнозам, ближайшие суббота и воскресенье обещают быть комфортными, солнечными и теплыми", - отметила Диденко.

В Киеве 2-3 октября есть вероятность периодического дождя, будет порывистый ветер, из-за чего температура воздуха днем ожидается невысокая.