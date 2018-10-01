Дожди и потепление: синоптик рассказала о погоде на этой неделе
1 октября, 2018, 10:21
В начале недели в Украине пройдут дожди, но ближе к выходным температура воздуха начнет повышаться
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что вероятность заморозков в Украине уменьшится, но зато станет более облачно. Завтра и в среду в стране пройдут дожди различной интенсивности, но ближе к концу недели температура воздуха повысится.
"По предварительным прогнозам, ближайшие суббота и воскресенье обещают быть комфортными, солнечными и теплыми", - отметила Диденко.
В Киеве 2-3 октября есть вероятность периодического дождя, будет порывистый ветер, из-за чего температура воздуха днем ожидается невысокая.
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