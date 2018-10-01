Бывшего министра-регионала задержали в Москве, - росСМИ
Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей.
Отмечается, что задержание произошло в пятницу, 28 сентября, в Басманном районе Москвы.
"Задержали 50-летнего гражданина Украины Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста", - подчеркнул собеседник издания.
В мае 2018 года в СМИ сообщалось, что экс-министра задержали в городе Дубай.
Рудьковский хотел заняться добычей нефти в иракском Курдистане, однако из-за разногласий с правительством автономии это не осуществилось. Сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа, куда было привлечено большое количество российских денег.
Экс-нардеп имел проблемы с украинским Интерполом, фигурируя в деле похищения экс-главы "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, среди владельцев которой ранее значились Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.
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