Брюссель должен усилить давление на Россию в отношении политзаключенных, - Денисова
Об этом омбудсмен сообщила в своем Facebook по результатам встречи в Брюсселе с послом Украины в Бельгии Николаем Точицким.
"Отдельно остановились на ситуации с содержания украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных территориях. Рассказала об ужасных условиях, в которых содержатся наши ребята. О борьбе украинцев в колониях агрессора, о их протестных голодовках за свои права и свободу мнения", - сообщила Денисова.
По ее словам, также с послом обсудили варианты помощи политзаключенным, которые могут предоставить страны Евросоюза в решении этого вопроса.
"Отметила усиление давления Королевства Бельгия на Евроинституции и непосредственно на Кремль. Против оккупанта нужно выступать единым, сильным фронтом. Только так мы сможем его преодолеть и вернуть ребят домой", - отметила украинский омбудсмен.
- Напомним, по всей Канаде 4 дня продолжатся акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных.
- Акция поддержки Сенцова с требованиями освободить политзаключенных Кремля также пройдет под Белым домом.
- 1-2 июня по всему миру продолжаются акции в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.
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