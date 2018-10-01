Брюссель должен усилить давление на Россию в отношении политзаключенных, - Денисова

1 октября, 2018, 18:48

Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова призвала Бельгийское Королевство усилить давление на Россию относительно решения вопроса с украинскими пленниками Кремля

Об этом омбудсмен сообщила в своем Facebook по результатам встречи в Брюсселе с послом Украины в Бельгии Николаем Точицким.

"Отдельно остановились на ситуации с содержания украинских политзаключенных в РФ и на оккупированных территориях. Рассказала об ужасных условиях, в которых содержатся наши ребята. О борьбе украинцев в колониях агрессора, о их протестных голодовках за свои права и свободу мнения", - сообщила Денисова.

По ее словам, также с послом обсудили варианты помощи политзаключенным, которые могут предоставить страны Евросоюза в решении этого вопроса.

"Отметила усиление давления Королевства Бельгия на Евроинституции и непосредственно на Кремль. Против оккупанта нужно выступать единым, сильным фронтом. Только так мы сможем его преодолеть и вернуть ребят домой", - отметила украинский омбудсмен.