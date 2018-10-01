Британский министр - ЕС: не пытайтесь нам угрожать

1 октября, 2018, 15:37

Британский министр по Brexit Доминик Рааб предостерег Европейский Союз от попыток заставить Лондон подписать соглашение о выходе из блока, которое подорвет единство страны

Об этом пишет Reuters.

"Если единственное предложение от ЕС угрожает целостности нашего Союза, то мы не имеем выбора, кроме как остаться без соглашения", - сказал Рааб.

"Немыслимо, чтобы это правительство или любое британское правительство, будучи запуганным угрозой какого-то экономического эмбарго, подписал одностороннее соглашение против интересов нашей страны", - добавил Рааб.

"Мне трудно поверить, что они в узких политических целях будут пытаться наказать Британию в таком ограниченном и контрпродуктивном порядке", - сказал он.

Британия должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем относительно условий выхода все еще продолжаются.