Борьба за Томос является вопросом нацбезопасности , - пресс-секретарь Порошенко об иске в суд
1 октября, 2018, 23:27
Борьба за Томос об автокефалии является вопросом национальной безопасности и отвечает интересам Украины
Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко прокомментировал иск к президенту Украины об обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею.
"В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национальной безопасности. В такой ситуации это - не право, а обязанность президента действовать. А вот бездеятельность была бы настоящим преступлением, за которое стоит и нужно было бы судить", - пишет Цеголко.
- Напомним, президент Петр Порошенко пришел к соглашению с Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольского патриарха относительно автокефальной церкви в Украине.
- 2 сентября на Архиерейском соборе в Стамбуле епископы заявили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию.
- 7 сентября Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила с США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
- Вселенский патриархат может принять решение о предоставлении автокефалии Украинской поместной церкви на синоде 9-11 октября.
- 1 октября "неправительственная организация верховенство права" подала иск в суд против президента Петра Порошенко за то, что он обратился к вселенскому Патриарху Варфоломею для предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.
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