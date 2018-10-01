Борьба за Томос является вопросом нацбезопасности , - пресс-секретарь Порошенко об иске в суд

1 октября, 2018, 23:27

Борьба за Томос об автокефалии является вопросом национальной безопасности и отвечает интересам Украины

Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко прокомментировал иск к президенту Украины об обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею.

"В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национальной безопасности. В такой ситуации это - не право, а обязанность президента действовать. А вот бездеятельность была бы настоящим преступлением, за которое стоит и нужно было бы судить", - пишет Цеголко.