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Борьба за Томос является вопросом нацбезопасности , - пресс-секретарь Порошенко об иске в суд

Борьба за Томос об автокефалии является вопросом национальной безопасности и отвечает интересам Украины

Так пресс-секретарь президента Святослав Цеголко прокомментировал иск к президенту Украины об обращении к Вселенскому патриарху Варфоломею.

"В связи с этим хотим заявить: борьба за Томос об автокефалии отвечает национальным интересам и вопросам национальной безопасности. В такой ситуации это - не право, а обязанность президента действовать. А вот бездеятельность была бы настоящим преступлением, за которое стоит и нужно было бы судить", - пишет Цеголко.

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