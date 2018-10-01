Бабченко говорит, что после покушения на него Россия собиралась устроить массовые теракты в Украине

1 октября, 2018, 09:41

Россия готовила массовые теракты по всей Украине с применением тяжелого вооружения

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Аркадий Бабченко.

"ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварнику. Тот передает ее Герману в ориентировании на меня. Под убийство запускаются отвлекающие слухи о "терактах "ИГ" в Киеве", - объясняет он.

По словам Бабченко, на эту же дату, когда его должны были ликвидировать в Киеве, планировалось убийство еще одного человека - российского оппозиционера в Вильнюсе.

"Исполнитель также подбирается в Украине. Это им важно - чтобы следы вели в Украину. Вероятнее всего, этот заказ шел не от Германа. Значит, в Украине есть, как минимум, еще один центр организации терактов", - отметил Бабченко.

Более того, еще Россия готовила массовые теракты в Украине как минимум за одиннадцать месяцев до непосредственно первого покушения на журналиста.

"Россия готовила массовые террористические акты по всей Украине. Готовила долго. Готовила серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в разных городах, с созданием пророссийских партий, с забрасыванием террористических группировок из России и т.д. ", - подытожил Бабченко.

Он добавил, что от этого плана Россия до сих пор не отказалась.