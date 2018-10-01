Арестованы экс-правоохранители, которых 7 лет разыскивали по подозрению в пытках

1 октября, 2018, 13:31

Голосеевский районный суд Киева взял под стражу бывших правоохранителей, которые находились в розыске 7 лет под подозрению в пытках

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Согласно сообщению, экс-правоохранители находились в розыске 7 лет, а были задержаны на прошлой неделе в Киеве.

"Задержанных подозревают в превышении власти, применении физического насилия и пытках задержанного с применением разогретого утюга с целью получения от него сведений о преступлении, которое последний не совершал", - указано в сообщении.

По ходатайству прокуратуры.Киева Голосеевский районный суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемые скрывались от следствия с 2011 года. В 2014 году их бывший руководитель, который в то время возглавлял сектор отдела уголовного розыска, признан виновным по ч.2 ст. 365 и ч.2 ст. 127, ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 5 годам лишения свободы.