Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 832 человека

30 сентября, 2018, 17:14

Минимум 832 человека погибли из-за землетрясения и цунами в Индонезии, - сообщают представители порятункових служб. Они также говорят, что площадь, пораженная непогодой, намного больше, чем ожидали

Много людей попали в ловушку под развалинами зданий, разрушенных в пятницу во время землетрясения магнитудой 7.5 баллов, передает ВВС в воскресенье, 30 сентября 2018 года.

Землетрясение вызвало цунами - волну в 6 метров высотой.

Спасатели продолжают поиски буквально вручную, чтобы найти тех, кто мог выжить в городе Палу.

"Что нам сейчас позарез нужно, так это тяжелая техника, чтобы разгрести завалы. Мои люди работают в эпицентре событий, но невозможно полагаться только на силу их рук", - заявил председатель национальной спасательно-поискового агентства Индонезии Мухаммад Сяуджи.

Кроме того, есть опасения и по поводу жертв в городе Донггала, где масштабы разрушений все еще не оценены.

По оценкам Красного креста, всего от землетрясения и цунами пострадали более 1,6 млн человек, а последствия могут оказаться "значительно хуже", чем предварительные оценки.

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что окончательное число жертв может измеряться тысячами.

В то жевремя на территории, пораженной пятничным землетрясением продолжаются мощные толчки.

Президент страны Йоко Видодо находится в Палу. Он осмотрел город и побережье, которое является популярным среди туристов.

В городе Палу, где жили 335 тыс. человек, много жертв могут оставаться под развалинами зданий.

Спасателям удалось найти 24 человека под руинами отеля в Роа-Роа, но они опасаются, что под завалами еще могут быть выжившие.

Мертвые лежат прямо на улицах, а раненым оказывают помощь в палатках из-за того, что больницы также разрушены.

Не хватает пищи и чистой питьевой воды. Телефонная связь отсутствует или затруднена.