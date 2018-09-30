Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 832 человека
Много людей попали в ловушку под развалинами зданий, разрушенных в пятницу во время землетрясения магнитудой 7.5 баллов, передает ВВС в воскресенье, 30 сентября 2018 года.
Землетрясение вызвало цунами - волну в 6 метров высотой.
Спасатели продолжают поиски буквально вручную, чтобы найти тех, кто мог выжить в городе Палу.
"Что нам сейчас позарез нужно, так это тяжелая техника, чтобы разгрести завалы. Мои люди работают в эпицентре событий, но невозможно полагаться только на силу их рук", - заявил председатель национальной спасательно-поискового агентства Индонезии Мухаммад Сяуджи.
Кроме того, есть опасения и по поводу жертв в городе Донггала, где масштабы разрушений все еще не оценены.
По оценкам Красного креста, всего от землетрясения и цунами пострадали более 1,6 млн человек, а последствия могут оказаться "значительно хуже", чем предварительные оценки.
Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что окончательное число жертв может измеряться тысячами.
В то жевремя на территории, пораженной пятничным землетрясением продолжаются мощные толчки.
Президент страны Йоко Видодо находится в Палу. Он осмотрел город и побережье, которое является популярным среди туристов.
В городе Палу, где жили 335 тыс. человек, много жертв могут оставаться под развалинами зданий.
Спасателям удалось найти 24 человека под руинами отеля в Роа-Роа, но они опасаются, что под завалами еще могут быть выжившие.
Мертвые лежат прямо на улицах, а раненым оказывают помощь в палатках из-за того, что больницы также разрушены.
Не хватает пищи и чистой питьевой воды. Телефонная связь отсутствует или затруднена.
- Напомним, землетрясение магнитудой в 7,5 балла произошло на глубине 10 км недалеко от центрального острова Сулавеси 0 18:03 по местному времени.
- В это время много людей собрались на пляже в Палу, где готовились к фестивалю. Именно здесь их накрыла волна, вызванная землетрясением.
- Кроме разрушенных домов, землетрясение уничтожило торговый центр, мечеть, гостиницу и мост.
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