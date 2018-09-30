В Ивано-Франковске презентовали Библию для детей со слабым зрением

30 сентября, 2018, 19:37

В книге увеличены буквы и рисунки, а также есть надписи шрифтом Брайля. Направят ее в специализированные заведения и библиотеки Прикарпатья

Об этом передает Еспресо.TV.

"Мы очень нуждаемся в такой литературе, - говорит София Мельникович, мать маленького Данила. - Выходим из ситуации, пользуемся какими-то аудиокнигами. Потому что он же в 6-м классе и, соответственно, он всю ту литературу, которую должен был бы читать, слушает в наушниках. Но все понимают, что ребенку надо и перечитывать, чтобы не забывать методику чтения".

Чтобы социализировать детей со слабым зрением или незрячих подобных книг должно быть больше. Для этого нужны специальные государственные программы, рассказывает издатель Ростислав Крамаренко.

Эту Библию выдали счет немецких волонтеров. Тираж небольшой, всего 700 экземпляров.

Тогда как нужно в десятки раз больше, чтобы ни один незрячий ребенок не чувствовал себя обделенным.