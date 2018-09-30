В столице из-за концерта Энрике Иглесиаса ограничат работу трех станций метро

30 сентября, 2018, 12:42

Сегодня, 30 сентября, возможно ограничение на вход для пассажиров на некоторых станциях столичного метрополитена в связи с концертом Энрике Иглесиаса

Об этом в twitter сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

“Мы должны вас предупредить: 30.09 в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", — говорится в сообщении.