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В столице из-за концерта Энрике Иглесиаса ограничат работу трех станций метро

Сегодня, 30 сентября, возможно ограничение на вход для пассажиров на некоторых станциях столичного метрополитена в связи с концертом Энрике Иглесиаса

Об этом в twitter сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

“Мы должны вас предупредить: 30.09 в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", — говорится в сообщении.

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