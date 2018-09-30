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В столице во время пожара погиб мужчина

В Днепровском районе Киева во время пожара погиб мужчина

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

Как рассказали соседи - в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который злоупотреблял алкогольными напитками. Одна из соседок услышала запах гари и дыма и вызвала пожарных. На место оперативно прибыли спасатели пожарно-спасательной части #16.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело владельца помещения. Врачи оказали первую помощь нескольким жителям, которые надышались угарным газом.

На месте работают эксперты, причины пожара выясняются.

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