В столице во время пожара погиб мужчина

30 сентября, 2018, 08:52

В Днепровском районе Киева во время пожара погиб мужчина

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".

Как рассказали соседи - в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который злоупотреблял алкогольными напитками. Одна из соседок услышала запах гари и дыма и вызвала пожарных. На место оперативно прибыли спасатели пожарно-спасательной части #16.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело владельца помещения. Врачи оказали первую помощь нескольким жителям, которые надышались угарным газом.

На месте работают эксперты, причины пожара выясняются.