В столице во время пожара погиб мужчина
30 сентября, 2018, 08:52
В Днепровском районе Киева во время пожара погиб мужчина
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо".
Как рассказали соседи - в квартире проживал одинокий мужчина, в прошлом "афганец", который злоупотреблял алкогольными напитками. Одна из соседок услышала запах гари и дыма и вызвала пожарных. На место оперативно прибыли спасатели пожарно-спасательной части #16.
После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире обгоревшее тело владельца помещения. Врачи оказали первую помощь нескольким жителям, которые надышались угарным газом.
На месте работают эксперты, причины пожара выясняются.
- Как сообщалось, в Киеве произошел пожар на "Минском рынке".
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