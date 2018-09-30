В результате обстрела боевиками Майорска местная жительница ранена в голову
30 сентября, 2018, 14:59
Пострадавшую доставили в больницу Фото: mk.npu.gov.ua (архив) 28 сентября в Майорске Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков получила ранения местная жительница
Об этом 30 сентября сообщила на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК).
Инцидент произошел примерно в 18:15, когда боевики "ДНР" вели огонь из стрелкового оружия, отмечает СЦКК со ссылкой на гражданскую администрацию .
"В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы местная жительница. Потерпевшая находится в Бахмутской центральной районной больнице", – говорится в сообщении.
- Как сообщалось,за сутки на Донбассе ранили одного военного ВСУ.
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