В результате обстрела боевиками Майорска местная жительница ранена в голову

30 сентября, 2018, 14:59

Пострадавшую доставили в больницу Фото: mk.npu.gov.ua (архив) 28 сентября в Майорске Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков получила ранения местная жительница

Об этом 30 сентября сообщила на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК).

Инцидент произошел примерно в 18:15, когда боевики "ДНР" вели огонь из стрелкового оружия, отмечает СЦКК со ссылкой на гражданскую администрацию .

"В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы местная жительница. Потерпевшая находится в Бахмутской центральной районной больнице", – говорится в сообщении.