В Косово активно выступили против обмена территориями с Сербией
Об этом сообщает “Крым.Реалии”.
Сторонники косовской партии “Самоопределение”, известной своими “газовыми атаками” в парламенте Косово, держали плакаты и национальные флаги соседней Албании на центральной столичной площади Скандербег, скандируя “Никаких торгов территориями страны!”.
Президент Косово Хашим Тачи заявлял о “корректировке границы”, что должно привести к включению в состав Косово сербской долины Прешево, где преобладает албанское по национальности население.
Косовские и сербские чиновники обсуждали соглашение, которое имеет целью определить будущее территорий, где сосредоточены этнические меньшинства, таких, как долина Прешево, с одной стороны, и север Косово, где живет много сербов, с другой.
- Как сообщалось, в субботу, 29 сентября 2018 года, президент Сербии Александар Вучич привел армию Сербии в состояние боевой готовности. С таким заявлением Вучич выступил после того, как стало известно, что 60 бойцов спецназа Сил безопасности Косово якобы взяли под контроль объекты электростанции и водохранилища в Газиводе на севере Косово, которую населяют этнические сербы.
- Вооруженные косовары задержали 4 местных сербов - работников Центра спорта и экологии.
- Позже появилась версия вчерашних событий от косоваров и резкая реакция местных сербов, а также фотографии с этого события.
- На границе с непризнанным Косово сербы соорудили баррикады. Автомобильное сообщение было прервано.
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