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В Косово активно выступили против обмена территориями с Сербией

Десятки тысяч людей 29 сентября вышли на улицы столицы Косово Приштины в знак протеста против возможного обмена территориями с Сербией

Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

Сторонники косовской партии “Самоопределение”, известной своими “газовыми атаками” в парламенте Косово, держали плакаты и национальные флаги соседней Албании на центральной столичной площади Скандербег, скандируя “Никаких торгов территориями страны!”.

Президент Косово Хашим Тачи заявлял о “корректировке границы”, что должно привести к включению в состав Косово сербской долины Прешево, где преобладает албанское по национальности население.

Косовские и сербские чиновники обсуждали соглашение, которое имеет целью определить будущее территорий, где сосредоточены этнические меньшинства, таких, как долина Прешево, с одной стороны, и север Косово, где живет много сербов, с другой.

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