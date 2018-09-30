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В Кельне Эрдоган открыл самую большую мечеть в Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Германии с трехдневным визитом, торжественно открыл в Кельне крупнейшую в Германии и одну из крупнейших в Европе мечеть

Об этом сообщает CNN Turk.

"Любая организация, которая причастна к террористической деятельности, насилию, независимо от ее идеологии, не имеет никакого отношения к Исламу, мусульманам и нашей вере... Терроризм всегда является преступлением, независимо от того, кто его совершил - христианин, иудей или мусульманин", - заявил Эрдоган на открытии мечети.

Он также указал на то, что открытие мечети положит конец напряженности в отношениях Турции и Германии.

"Эта мечеть станет гордостью Германии и жителей соседних стран. Сегодня происходит не просто открытие мечети, это открытие памятника, который положит конец раздору", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что построение и открытие мечети станет "символом нашего присутствия на этих землях, вопреки тем, кто пытается выставить нас чужими, врагами в Европе".

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