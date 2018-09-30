В Египте женщина получила 2 года тюрьмы, за то что выложила в сеть видео сексуального домогательства
30 сентября, 2018, 21:35
Суд Египта приговорил египтянку Амаль Фате к двум годам тюремного заключения за видео, которое она сняла в государственном банке и опубликовала в Facebook в качестве доказательства сексуального домогательства по отношению к ней
Об этом сообщает The Guardian.
Актриса и активистка Амаль Фате в комментарии к выложенной в Facebook видео обвинила власти Египта в бездействии и неспособности защитить женщин от насилия. Уже через 2 дня представители службы безопасности ворвались в ее дом и арестовали Фате, а также ее мужа и ее сына.
Фати обвинили в распространении ложной информации с целью навредить государству и владении "непристойными материалами". За каждое сообщение в блоге ей присудили по 1 году лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. египетских фунтов.
Во втором судебном иске ее обвиняют в причастности к террористической организации.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика