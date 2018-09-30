В Бразилии женщины вышли на акцию против политика-сексиста Болсонару
Лозунгом протестов стала фраза Ele Nao - "Не он", передает ВВС.
По последним социологическим опросам, именно Болсонару имеет наибольшие шансы на то, чтобы одержать победу на предстоящих президентских выборах, которые состоятся уже через неделю - 7 октября.
Болсонару - бывший военный и известный своими крайнеправыми взглядами.
Он также неоднократно позволял себе сексистские и гомофобные высказывания, критики обвиняют его в ненависти к женщинам.
Однажды он обратился к бразильской женщине-политику и заявил, что она "не достойна даже того, чтобы ее изнасиловали".
Кроме того, в своих заявлениях Болсонару приравнивал гомосексуальность к педофилии.
В самой Бразилии Болсонару иногда сравнивают с Дональдом Трампом, называя его местной версией американского президента.
При этом политик пользуется широкой поддержкой среди евангельских христиан, которым нравятся его позиция в отношении запрета абортов.
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