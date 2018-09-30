Стало известно, в каком объеме украинцы платят военный сбор
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Как отмечается, запланированные показатели выполнены на 102,3%, бюджет дополнительно получил 259,4 млн гривен.
"Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4%, или на 2,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.
"В августе 2018 года на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд гривен, что на 5,3%, или на 77,9 млн гривен больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен", - сообщает пресс-служба.
Напомним, военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.
Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине.
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