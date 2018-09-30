США угрожают России морской блокадой

30 сентября, 2018, 08:07

Американский флот может устроить морскую блокаду российским судам, поставляющим энергоносители на Ближний Восток

Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, передает Washington Examiner.

По его словам, причиной присутствия Москвы в ближневосточном регионе является именно продажа нефти, от которой зависит экономика России.

Зинке подчеркнул, что возможности флота США позволяют блокировать морские пути, чтобы Россия не контролировала на Ближнем Востоке рынок энергоносителей так, как она контролирует его в Европе.