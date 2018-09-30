Состоялась премьера первой экранизации произведения Андрея Любки

30 сентября, 2018, 19:16

На днях во Львове состоялась всеукраинская премьера короткометражного фильма по новелле Андрея Любки "Королева рамы"

Кинотеатр им. Коперника собрал около сотни поклонников как современного отечественного кино, так и этого популярного автора. Лента "Оставаться нельзя бежать" никого не оставила равнодушным, пишет Голос Карпат.

Лента посвящена Закарпатью, где уже были экранизированы произведения Томчания, Кешели, Гавроша. Сейчас к ним присоединился и Любка.

Режиссер фильма Мария Лопушин окончила бакалаврат режиссуры телевидения в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (мастерская Витера). Экранизация рассказа "Королева рамы" - это ее дипломная работа, четвертая из снятых нею лент. До этого экранизировала отрывок из романа "Иметь Все" Люко Дашвар. 2 работы - документальные: "Эльза"(об отношениях дрессировщика тигров в киевском цирке и его подопечной) и "Коммуналка".

Экранизированная история происходит в первые месяцы советской власти в Ужгороде, когда немало людей не согласились оставаться в обещанном социалистическом раю, а решили правдами и неправдами пробираться на Запад. Особенно это касалось местных венгров и немцев, репрессии в отношении которых были особенно системными. Несколько лет назад исследователь Корсун издал объемный сборник документов "Закарпатские венгры и немцы: интернирование и депортационные процессы 1944-1955 гг". Как раз к одной из тех историй и принадлежит фабула новеллы и фильма.

"Фильм получился очень красивым, особенно поражает операторская работа Юрия Дашкевича. Что и говорить, Ужгород на экране получился очень своеобразным. Сначала съемки планировались в Киеве, потом – только интерьерные сцены, а впоследствии, поняв, что это будет сложно и может не получиться, потому что архитектура в Киеве и в Западной Украине довольно разная, автор поняла, что передать эпоху можно только на западе страны. Логичнее всего было снимать в самом Ужгороде, но наш город оказалось совершенно не приспособленым к этому, на главной улице все залеплено вывесками магазинов, довольно далеко от Киева и нет качественной технической базы. Поэтому группа остановились на Львове... Так что Ужгород в фильме представлен через ряд львовских пейзажей", - отмечается в материале.