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Состоялась премьера первой экранизации произведения Андрея Любки

На днях во Львове состоялась всеукраинская премьера короткометражного фильма по новелле Андрея Любки "Королева рамы"

Кинотеатр им. Коперника собрал около сотни поклонников как современного отечественного кино, так и этого популярного автора. Лента "Оставаться нельзя бежать" никого не оставила равнодушным, пишет Голос Карпат.

Лента посвящена Закарпатью, где уже были экранизированы произведения Томчания, Кешели, Гавроша. Сейчас к ним присоединился и Любка.

Режиссер фильма Мария Лопушин окончила бакалаврат режиссуры телевидения в Киевском университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (мастерская Витера). Экранизация рассказа "Королева рамы" - это ее дипломная работа, четвертая из снятых нею лент. До этого экранизировала отрывок из романа "Иметь Все" Люко Дашвар. 2 работы - документальные: "Эльза"(об отношениях дрессировщика тигров в киевском цирке и его подопечной) и "Коммуналка".

Экранизированная история происходит в первые месяцы советской власти в Ужгороде, когда немало людей не согласились оставаться в обещанном социалистическом раю, а решили правдами и неправдами пробираться на Запад. Особенно это касалось местных венгров и немцев, репрессии в отношении которых были особенно системными. Несколько лет назад исследователь Корсун издал объемный сборник документов "Закарпатские венгры и немцы: интернирование и депортационные процессы 1944-1955 гг". Как раз к одной из тех историй и принадлежит фабула новеллы и фильма.

"Фильм получился очень красивым, особенно поражает операторская работа Юрия Дашкевича. Что и говорить, Ужгород на экране получился очень своеобразным. Сначала съемки планировались в Киеве, потом – только интерьерные сцены, а впоследствии, поняв, что это будет сложно и может не получиться, потому что архитектура в Киеве и в Западной Украине довольно разная, автор поняла, что передать эпоху можно только на западе страны. Логичнее всего было снимать в самом Ужгороде, но наш город оказалось совершенно не приспособленым к этому, на главной улице все залеплено вывесками магазинов, довольно далеко от Киева и нет качественной технической базы. Поэтому группа остановились на Львове... Так что Ужгород в фильме представлен через ряд львовских пейзажей", - отмечается в материале.

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