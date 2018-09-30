Смертельное ДТП на Харьковской площади в Киеве: Volkswagen Touareg на еврономерах вынес Fiat прямо на опору биг-борда

30 сентября, 2018, 16:35

На Харьковской площади в Дарницком районе города Киева случилась смертельная автомобильная авария

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.

По проспекту Бажана в направлении Борисполя двигался Volkswagen Touareg с литовскими номерами регистрации, тогда как со стороны Харьковского шоссе ехал Fiat. Свидетели рассказывают, что Volkswagen пролетел на красный свет светофора, из-за чего и произошло столкновение.

Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит

Удар был такой силы, что обе машины вылетели с проезжей части и Fiat отбросило прямо в опору большого рекламного щита. В ДТП один человек из Fiat'а погиб, еще одного в крайне тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

Из искореженного Fiat'а водителя и пассажира вырезали спасатели ГСЧС с помощью спецсредств.

Кстати, сегодняшняя трагедия произошла почти на том же самом месте, где в свое время карета скорой помощи из кортежа Януковича протаранила такси ВАЗ. Тогда двое в ВАЗе погибли.