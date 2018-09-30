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Сегодня Иракский Курдистан выбирает парламент

На 111 мест в парламенте Иракского Курдистана претендуют 700 кандидатов из 29 политических партий и движений

Впрочем, выборы вряд ли изменят расстановку политических сил, сообщает DW.

В автономном Иракском Курдистане на севере Ирака в воскресенье, 30 сентября, за год после неудачного референдума о независимости региона проходят выборы в региональный парламент. Право голоса имеют 3,85 миллиона избирателей - жители провинций Дахук, Сулеймания и Эрбиль.

Достижения курдов являются настолько большими, что они могут определить будущее Ближнего и Среднего Востока. Но их раскалывают внутренние противоречия, а их стремление к независимости блокируются региональными государствами.

На 111 депутатских мест претендуют более 700 кандидатов из 29 политических партий и движений. При этом 11 мест зарезервированы для религиозных и этнических меньшинств. Пять - для туркменских кандидатов, пять - для христиан и одно - для представителя армянской общины, отмечает агентство AFP.

Крупнейшими политическими силами Демократическая партия Курдистана (ДПК) Масуда Барзани, которая имеет 38 мест в текущем составе парламента, и "Патриотический союз Курдистана" (ПСК), у которого 18 депутатских мандатов. У главной оппозиционной силы - "Движения за перемены "Горан" - 24 места в парламенте. Ожидается, что эти выборы существенно не повлияют на расстановку политических сил и что ДПК и ПСК продолжат совместную работу, которую ведут уже почти три десятилетия.

В прошлом году отношения между Эрбилем - центром Иракского Курдистана и Багдадом обострились в связи с референдумом о независимости региона от Ирака. 93 процента курдов, которые приняли участие в голосовании, поддержали независимость. Против референдума выступали Багдад, соседи - Иран и Турция, США и ООН. Премьер-министр Ирака в конце октября отверг предложение Иракского Курдистана "заморозить" результаты референдума.

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