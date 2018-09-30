"Укртелеком" переводит стационарные телефоны на мобильную связь
Об этом сообщает semobile.
Решение "Укртелекома" о запуске пилотного проекта поддержала Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации. Задумку реализуют с помощью оператора "ТриМоб". При этом у абонентов сохранится их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров. Также им будут доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию.
Его можно купить или взять в аренду за одну гривню в месяц у оператора. Такое предложение доступно всем абонентам.
Изменения планируют для того, чтобы восстановить фиксированную телефонию в тех местах, где часто воруют кабель. Ведь с помощью мобильной связи восстановление стационарной телефонии не требует его использования. В тестовом режиме проект начали вводить в августе этого года. Он продлится три месяца. В случае положительных результатов оператор сможет воплощать решения и в других регионах.
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