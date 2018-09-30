 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укртелеком" переводит стационарные телефоны на мобильную связь

"Укртелеком" предлагает абонентам заменить стационарные телефоны мобильными - проект будет действовать в тестовом режиме в регионах с частыми кражами медного кабеля, для пользователей сети поменяется только телефонный аппарат

Об этом сообщает semobile.

Решение "Укртелекома" о запуске пилотного проекта поддержала Нацкомиссия по регулированию в сфере связи и информатизации. Задумку реализуют с помощью оператора "ТриМоб". При этом у абонентов сохранится их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров. Также им будут доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию.

Его можно купить или взять в аренду за одну гривню в месяц у оператора. Такое предложение доступно всем абонентам.

Изменения планируют для того, чтобы восстановить фиксированную телефонию в тех местах, где часто воруют кабель. Ведь с помощью мобильной связи восстановление стационарной телефонии не требует его использования. В тестовом режиме проект начали вводить в августе этого года. Он продлится три месяца. В случае положительных результатов оператор сможет воплощать решения и в других регионах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

больше новостей

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать