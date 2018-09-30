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При каждом крупном храме Московского патриархата создан собственный боевой отряд, - эксперт

В связи с получением Томоса УПЦ МП может пойти путем провокаций

Об этом в воскресенье, 30 сентября 2018 года, украинский историк и религиовед Ростислав Мартынюк заявил в эфире Еспресо.TV.

"Еще с начала 2000-ых гг. их епархии разворачивают так называемые отряды самообороны. В частности, в Киеве практически каждый крупный приход Русской православной церкви имеет такие структуры. Об этом знают соответствующие органы", - подчеркнул эксперт.

По его словам, именно такие неформальные подразделения и могут быть использованы для насилия на религиозной почве.

"Церковь - это же и земля, и влияние, и люди. Это здания и финансы. Поэтому сама по себе РПЦ, ее приходы в Украине и в Киеве непосредственно пытались оформить такие группы быстрого реагирования, которые могут быть представлены как группы, способные защитить имущество конкретно этой общины. Но, мы понимаем, что все, что делает РПЦ в Украине, имеет двойную цель и, конечно, одна из целей подобных группировок - это физическое воздействие", - добавил Мартынюк.

При этом он не исключил, что РПЦ попытается использовать для дестабилизации ситуации прежде всего свои "церкви и часовни" возле стратегических трасс, аэропортов и военных частей.

 

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