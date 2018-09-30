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Проект госбюджета на 2019 год сохраняет все программы развития, - Гройсман

Поданный проект Государственного бюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются

Об этом в комментарии журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, перендає его пресс-служба.

"Это и дороги, и поддержка фермеров, и наши инициативы в охране здоровья, энергоэффективность и тому подобное. Это сбалансированный бюджет, который даст стране рост", - отметил Гройсман.

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Он напомнил, что правительство рассчитывает на рост экономики в следующем году на уровне 3% и инфляции - менее 8%.

"Единственныйм вопросом, который беспокоит, является вопрос долга. Это колоссальное испытание. И совместно с международными партнерами мы ищем мягкое решение", - добавил руководитель Кабмина.

Справка

Кабинет Министров среди прочего закладывает в проект Госбюджета расходы на безопасность и оборону свыше 209 млрд грн, общие расходы на образование - 242,1 млрд грн, расходы на строительство и реконструкцию дорог - 56 млрд грн.

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