Польша призывает НАТО разместить у себя больше солдат из-за угрозы России

30 сентября, 2018, 10:25

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на заседании Военного комитета НАТО в Варшаве заявил о необходимости усилить военное присутствие партнеров

Заседание Военного комитета НАТО - это встреча командующих Североатлантического альянса высокого ранга и представителей всех 29 стран, которые входят в него, сообщает Польское радио.

На саммите в Варшаве два года назад было решено разместить в Польше и странах Балтии дополнительные силы Альянса из-за угрозы со стороны России. Несколько дней назад президент Польши Дуда официально попросил также президента США Дональда Трампа разместить на территории Польши постоянную американскую базу.

На нынешней встрече военных командующих НАТО в Варшаве министр национальной обороны Мариуш Блащак призвал направить в Польшу больше солдат Альянса, однако не определил, идет ли речь о военных из США или других стран НАТО: "Мы видим возможность увеличения присутствия сил наших союзников на восточном фланге. Это увеличивало бы вероятность и эффективность миссии отпугивания и обороны НАТО и было бы ее интегральной частью. Радует то, что наш американский союзник рассматривает целесообразность и, возможно, характер такого присутствия в Польше. Мы верим, что окончательные решения будут служить безопасности не только этого региона, но и всего Альянса".

Сейчас США рассматривают, будет ли размещение в Польше постоянной базы оправданным для американской стороны. Результаты этого исследования ожидаются весной следующего года.

Два года назад в Польшу прибыли более тысячи солдат НАТО, в основном это американцы. Подобные силы из других стран размещены в Литве, Латвии и Эстонии. После российской аннексии Крыма и развертывания конфликта на востоке Украины НАТО разорвало большинство форм сотрудничества с Россией. Созданы также силы быстрого реагирования. Продолжается проработка новой командной структуры НАТО, которая была бы более приспособленной к решению современных вызовов, включая гибридные и террористические угрозы.