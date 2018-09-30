 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Петиция против прокремлевских "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей

Петиция была зарегистрирована на сайте украинского парламента 20 сентября, необходимое для дальнейшего рассмотрения количество голосов она набрала за 10 дней.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Автор петиции – Артур Переверзев. В ней телеканалы "112" и " NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику “русского мира” в Украине и находятся под управлением кума Путина – Медведчука и регионала Мураева, выступающего против декоммунизации и назвавшего Олега Сенцова террористом".

Также говорится о том, что телеканал"112 Украина" имеет ряд нарушений лицензионных условий и предупреждений от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания".

Уже за 4 дня петиция собрала более половины необходимых подписей.

Напомним, 7 июня в эфире "112 Украины" из уст г-на Мураева звучали тезисы о том, что в течение последних лет "герои стали предателями, а некоторые предатели — героями", что спецоперации СБУ, одной из которых может быть героизация Сенцова, "позорят украинцев"; что памятники настоящим героям, которые должны быть примером для подражания (имеются в виду герои "Великой Отечественной войны"), разрушаются. Также из уст народного депутата звучало такое: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы — для части населения он является террористом, для националистической части — он, наверное, является героем, и время расставит все на свои места: кто прав, кто неправ, и кто как эту ситуацию воспринимает". Независимый медийный совет пришел к выводу, что телеканал "112 Украина" нарушил стандарты журналистики, транслируя комментарии народного депутата Евгения Мураева относительно возможного освобождения Олега Сенцова из российской тюрьмы.

20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за высказывания ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе, Андрея Парубия и автокефальную церковь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

больше новостей

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать