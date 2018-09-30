Петиция против прокремлевских "112 Украина" и NewsOne собрала необходимые 25 тысяч подписей
Об этом сообщает "Детектор медиа".
Автор петиции – Артур Переверзев. В ней телеканалы "112" и " NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику “русского мира” в Украине и находятся под управлением кума Путина – Медведчука и регионала Мураева, выступающего против декоммунизации и назвавшего Олега Сенцова террористом".
Также говорится о том, что телеканал"112 Украина" имеет ряд нарушений лицензионных условий и предупреждений от Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания".
Уже за 4 дня петиция собрала более половины необходимых подписей.
Напомним, 7 июня в эфире "112 Украины" из уст г-на Мураева звучали тезисы о том, что в течение последних лет "герои стали предателями, а некоторые предатели — героями", что спецоперации СБУ, одной из которых может быть героизация Сенцова, "позорят украинцев"; что памятники настоящим героям, которые должны быть примером для подражания (имеются в виду герои "Великой Отечественной войны"), разрушаются. Также из уст народного депутата звучало такое: "С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы — для части населения он является террористом, для националистической части — он, наверное, является героем, и время расставит все на свои места: кто прав, кто неправ, и кто как эту ситуацию воспринимает". Независимый медийный совет пришел к выводу, что телеканал "112 Украина" нарушил стандарты журналистики, транслируя комментарии народного депутата Евгения Мураева относительно возможного освобождения Олега Сенцова из российской тюрьмы.
20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за высказывания ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе, Андрея Парубия и автокефальную церковь.
- Как сообщалось, в Раде призвали СБУ расследовать финансирование канала NewsOne Россией после программы на Еспресо "NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине".
- Нацсовет внепланово проверит NewsOne за распространение языка вражды
- Стало известно, как друг Путина Дерипаска финансирует владельца NewsOne Мураева.
- Мураев ушел от Рабиновича.
- Генерал ВСУ требует от власти разобраться с телеканалами, где в прямом эфире унижают защитников Украины.
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