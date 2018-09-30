Несмотря на "сухой закон" в Иране произошло массовое отравление алкоголем
В Иране 27 человек умерли из-за отравления алкоголем, еще 15 - в критическом состоянии. В воскресенье, 30 сентября 2018 года, национальная медицинская служба исламской республики сообщила, что всего 290 человек доставлены в больницы в четырех провинциях за последние дни. Причина - употребление некачественных спиртных напитков, передает DW.
На лечении на данный момент находятся около 250 человек, отмечают медики.
В то же время, до сих пор неизвестно, что именно вызвало такие масштабы отравления алкоголем, отмечает местное агентство новостей ISNA.
Справка
Продажа и потребление алкоголя в Иране, где действуют строгие мусульманские нормы, запрещены. За это предусмотрены штрафы, а за повторные нарушения - удары плетью. Несмотря на "сухой закон", в стране имеется около 5 млн хронических алкоголиков, показывает исследование, проведенное в начале этого года.
Известно и о существовании "черного рынка" спиртного, а также распространенность кустарного алкоголя, который может содержать в частности метиловый спирт и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
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