Несмотря на "сухой закон" в Иране произошло массовое отравление алкоголем

30 сентября, 2018, 20:10

Из-за отравления алкоголем в последние дни в Иране скончались уже несколько десятков людей, сотни доставлены в больницы

В Иране 27 человек умерли из-за отравления алкоголем, еще 15 - в критическом состоянии. В воскресенье, 30 сентября 2018 года, национальная медицинская служба исламской республики сообщила, что всего 290 человек доставлены в больницы в четырех провинциях за последние дни. Причина - употребление некачественных спиртных напитков, передает DW.

На лечении на данный момент находятся около 250 человек, отмечают медики.

В то же время, до сих пор неизвестно, что именно вызвало такие масштабы отравления алкоголем, отмечает местное агентство новостей ISNA.

Справка

Продажа и потребление алкоголя в Иране, где действуют строгие мусульманские нормы, запрещены. За это предусмотрены штрафы, а за повторные нарушения - удары плетью. Несмотря на "сухой закон", в стране имеется около 5 млн хронических алкоголиков, показывает исследование, проведенное в начале этого года.

Известно и о существовании "черного рынка" спиртного, а также распространенность кустарного алкоголя, который может содержать в частности метиловый спирт и вызвать серьезные проблемы со здоровьем.