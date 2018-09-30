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На Всеукраинский марш за права животных вышли более 5 тыс. человек

По центру украинской столицы в воскресенье, 30 сентября 2018 года, прошли тысячи неравнодушных к защите прав животных

С участниками шествия были и их домашние любимцы, говорится в сюжете Еспресо.TV.

Среди требований, которые озвучивались на акции: создание зоополиции, а также обеспечение достойных условий для животных, которым негде жить, запрет на деятельность цирков и дельфинариев.

Речь шла также о защите диких животных.

"Сегодня прямо во время проведения Марша за права животных петиция за запрет производства меха набрала рекордное количество голосов. Это голосование показало, что большое количество людей поддерживают эту инициативу, они готовы к тому, что на законодательном уровне будет запрещено производство меха", - отметил координатор инициативы ХутроOff Павел Вишебаба.

 

 

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