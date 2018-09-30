На Ривненщине взяли под стражу адвоката наркогруппировки, разоблаченной СБУ

30 сентября, 2018, 16:16

В процессе расследования следователи Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области установили и доказали причастность местного адвоката к деятельности организованной преступной группы, которая занималась контрабандой прекурсоров

Оперативники спецслужбы установили, что жители Ривненской и Львовской областей наладили поставки из Европы психотропов для изготовления метамфетамина, передает пресс-центр СБ Украины.

В июне 2017 года сотрудники СБУ совместно с польскими коллегами блокировали противоправную схему, задержали организатора и четырех участников организованной преступной группировки.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители установили, что "прикрытие" преступной деятельности наркодельцов происходило при пособничестве адвоката, который был объявлен во всеукраинский розыск. Через 8 месяцев бегов, в сентябре текущего года сотрудники спецслужбы задержали беглеца в Ривно, куда он приехал по личным делам.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 311 и ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины. Прокуратурой области задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении пяти ранее задержанных участников организованной преступной группы уже направлен в суд.