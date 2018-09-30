 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Одесчине Нацполиция за считанные часы задержала насильника 8-летнего мальчика

Правоохранители схватили 35-летнего психического больного, который неестественным способом изнасиловал ребенка, пока его мать пьянствовала с подругой

Обстоятельства дела передает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Накануне вечером мать вместе с подругой гуляла по городу и употребляла алкоголь. Ее сын в это время гулял самостоятельно и находился без присмотра. На одной из улиц к ребенку подошел незнакомый мужчина и начал разговор, а потом отвел за гаражи, где пытался вступить с ним в половую связь неестественным способом. После неудачной попытки, злоумышленник увел ребенка в многоэтажный дом, в котором проживал, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую, где в течение нескольких часов избивал и насиловал противоестественным способом, а потом спустился в свою квартиру и лег отдыхать. Проснувшись утром, злоумышленник скрылся в другой населенный пункт.

Уже утром мальчик ушел в направлении своего дома. В городе его увидела прохожая, которая решила проводить малыша домой. По дороге ребенок рассказал, что с ним произошло, и женщина отвела его в полицию.

Читайте также: По ту сторону педофилии. Почему они это делают и как спасти ребенка

Правоохранители сразу установили личность матери и начали поиски злоумышленника. За считанные часы его местонахождение было установлено, а его самого доставили в отделение полиции. Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. Установлено, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и находится на учете у врачей.

Кроме того, выяснилось, что, вернувшись домой и не обнаружив сына, мать мальчика легла спать. В полицию женщина планировала обратиться утром, потому что, по ее словам, "не хотела беспокоить правоохранителей ночью". К тому же, в день трагедии женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст.184 за то, что систематически не исполняла свои обязанности по воспитанию сына, однако выводов для себя не сделала. Семья мальчика находилась на учете в соответствующих службах.

Сейчас указанное происшествие правоохранители квалифицировали по ст.153 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

null

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

30 сентября, 2018 воскресенье

29 сентября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать