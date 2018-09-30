На Одесчине Нацполиция за считанные часы задержала насильника 8-летнего мальчика

30 сентября, 2018, 17:36

Правоохранители схватили 35-летнего психического больного, который неестественным способом изнасиловал ребенка, пока его мать пьянствовала с подругой

Обстоятельства дела передает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Накануне вечером мать вместе с подругой гуляла по городу и употребляла алкоголь. Ее сын в это время гулял самостоятельно и находился без присмотра. На одной из улиц к ребенку подошел незнакомый мужчина и начал разговор, а потом отвел за гаражи, где пытался вступить с ним в половую связь неестественным способом. После неудачной попытки, злоумышленник увел ребенка в многоэтажный дом, в котором проживал, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую, где в течение нескольких часов избивал и насиловал противоестественным способом, а потом спустился в свою квартиру и лег отдыхать. Проснувшись утром, злоумышленник скрылся в другой населенный пункт.

Уже утром мальчик ушел в направлении своего дома. В городе его увидела прохожая, которая решила проводить малыша домой. По дороге ребенок рассказал, что с ним произошло, и женщина отвела его в полицию.

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Правоохранители сразу установили личность матери и начали поиски злоумышленника. За считанные часы его местонахождение было установлено, а его самого доставили в отделение полиции. Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. Установлено, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и находится на учете у врачей.

Кроме того, выяснилось, что, вернувшись домой и не обнаружив сына, мать мальчика легла спать. В полицию женщина планировала обратиться утром, потому что, по ее словам, "не хотела беспокоить правоохранителей ночью". К тому же, в день трагедии женщина уже была привлечена к административной ответственности по ст.184 за то, что систематически не исполняла свои обязанности по воспитанию сына, однако выводов для себя не сделала. Семья мальчика находилась на учете в соответствующих службах.

Сейчас указанное происшествие правоохранители квалифицировали по ст.153 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.